Чешская «Ночь ученых»

Антон Каймаков
27-09-2019
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В рамках «Ночи ученых», 27 сентября, для общественности откроются двери более сотни исследовательских институтов по всей стране. Посетителей ждут экскурсии, воркшопы, лекции, встречи с работниками научных лабораторий. Тема этого года «Ночи ученых» – бережное отношение к планете.

В поготовке «Ночи ученых» приняли участие 34 муниципалитета, 19 университетов, научные центры, обсерватории, гимназии и так далее. Мероприятие имеет общеевропейский характер и проводится с 2005 года. В прошлом году возможностью посетить научные центры страны, исследовательские лаборатории и побывать на специализированных лекциях воспользовалось свыше 60 тысяч граждан.

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