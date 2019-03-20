Чешская липа свободы заняла 5-е место в конкурсе «Европейское дерево 2019»

Победителем конкурса «Европейское дерево 2019» было объявлено миндальное дерево со снежных холмов в венгерском городе Печ. Второе место занял российский абрамцевский дуб, а третье – вековой круглолистный дуб из Португалии. Чешский представитель – липа свободы из Велке-Опатовице – заняла пятое место.

Официальная церемония награждения состоялась во вторник в Брюсселе, в здании Европейского парламента, под руководством евродепутата от Чехии Павела Поца, заместителя председателя комитета Европейского парламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и продовольственной безопасности.