Чешская крона укрепляется

Антон Каймаков
14-09-2018
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Чешская национальная валюта вновь укрепляется по отношению к евро и доллару США. Актуальный курс составляет 25,5 кроны за 1 евро (рост составил 0,5 кроны по сравнению с июлем) и 21,8 за 1 доллар США (скачок почти на 2% за неделю).

Усиление чешской кроны, по мнению специалистов, обусловлено сигналами со стороны Чешского национального банка по поводу возможного увеличения базовой кредитной ставки и снижением напряжения в связи с ситуацией вокруг турецкой лиры (турецкая валюта укрепилась на 5%).

 
 
 
 
 
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