Чешская контрразведка содействовала выявлению сети хакерских серверов движения Хезболла

Информационная служба безопасности Чехии (BIS) приняла участие в выявлении и последующем отключении хакерских серверов ливанского шиитского движения Хезболла, работавших в Чешской Республике, странах Евросоюза и США, и применявшихся для осуществления кибернетического шпионажа. Главную роль при осуществлении атак с территории Ближнего востока, как сообщает BIS, играли фальсифицированные профили в сети facebook. Соответствующая информация содержится в сообщении для прессы, опубликованном чешской контрразведкой.

Как подчеркнул директор Информационной службы безопасности Михал Коуделка, эксперты чешской контрразведки за действиями хакерской группы Хезболла, посредством социальных сетей атаковавшей мобильные устройства по всему миру, начала следить с начала 2017 года. На основе собранной информации серверы были локализированы и отключены.