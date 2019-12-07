Чешская конькобежка Сабликова - вторая в дистанции 500 метров в Нур-Султане

Чешской конькобежке Мартине Сабликовой не хватило лишь нескольких долей секунды до победы на этапе Кубка мира в дистанции 5000 метров, проходящем в Нур-Султане.

Первой финишировала канадская спортсменка Ивана Блонден, показавшая результат 6 минут 54,945 секунд. Трехкратный призер Олимпийских игр Мартина Сабликова заняла в Казахстане второе место (6.54,995). На третью ступеньку почета поднялась канадка Изабелла Вайдеманн с результатом 6 минут 55,809 секунд. Россиянка Наталья Воронина оказалась пятой.

В воскресенье в том же ледовом дворце «Алау» Сабликовой еще предстоит соревнование в дистанции 1500 метров.