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Чешская конькобежка Сабликова - вторая в дистанции 500 метров в Нур-Султане

Лорета Вашкова
07-12-2019
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Чешской конькобежке Мартине Сабликовой не хватило лишь нескольких долей секунды до победы на этапе Кубка мира в дистанции 5000 метров, проходящем в Нур-Султане.

Первой финишировала канадская спортсменка Ивана Блонден, показавшая результат 6 минут 54,945 секунд. Трехкратный призер Олимпийских игр Мартина Сабликова заняла в Казахстане второе место (6.54,995). На третью ступеньку почета поднялась канадка Изабелла Вайдеманн с результатом 6 минут 55,809 секунд. Россиянка Наталья Воронина оказалась пятой.

В воскресенье в том же ледовом дворце «Алау» Сабликовой еще предстоит соревнование в дистанции 1500 метров.

 
 
 
 
 
 
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