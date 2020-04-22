Чешская компания займется производством респираторов с применением нанотекстиля

Чешский производитель пластмассовых изделий SPUR договорилась о подписании контракта на покупку оборудования для производства нанотекстиля. В результате объем производства компании уже в мае увеличится почти в два раза, что позволит ей ежемесячно изготавливать до 1,5 млн респираторов.

Как сообщается на официальном сайте SPUR, компания продолжит инвестировать в производство материала SPURTex VS с эффективностью фильтрации 99% (FFP3). Объем инвестиций составит несколько десятков миллионов крон.