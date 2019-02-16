Чешская компания выиграла тендер в Латвии

Чешская компания Škoda Vagonka, являющаяся частью Локомотивостроительного конгломерата Škoda Transportation выиграла тендер Латвийских железных дорог на поставку 32 электропоездов на общую сумму 6,2 миллиардов крон (240 миллионов евро). По данным сервера Zdopravy.cz об этом сообщили Латвийские железные дороги в своем пресс-релизе. Общая сумма контракта, куда входит строительство депо, поставка вагонов и запасных частей, а также обучение персонала, составляет почти 242 миллиона евро (около 6,2 миллиарда крон). Компании, которые не смогли выиграть тендер, могут подать апелляцию в течение десяти дней. Вагоны должны быть доставлены в период с 2020 по 2023 год.

Первоначально в тендере Латвийские железные дороги победила компания Talgo. Однако Škoda совместно с другими участниками тендера обратились с жалобой в антимонопольное управление Латвии. Решение было пересмотрено и победителем была выбрана компания Škoda.