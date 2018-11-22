Чешская компания VF проведет реконструкцию системы радиационного контроля Южно-Украинской АЭС

Тимур Кашапов
22-11-2018
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Международные торги на поставку оборудования в рамках реконструкции системы радиационного контроля энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС с целью продления срока его эксплуатации выиграла чешская компания VF. Ее представители уже посетили АЭС и согласовали детали контракта.

Планируется, что при участии VF будет полностью заменено оборудование системы радиационного контроля, начиная с нижнего уровня – датчиков, выполняющих измерения, и завершая верхним уровнем, который обеспечивает отображение информации. Отметим, что в нынешнем году на Южно-Украинской атомной электростанции была установлена собранная VF система контроля трития и углерода-14.

 
 
 
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