Чешская компания VF проведет реконструкцию системы радиационного контроля Южно-Украинской АЭС

Международные торги на поставку оборудования в рамках реконструкции системы радиационного контроля энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС с целью продления срока его эксплуатации выиграла чешская компания VF. Ее представители уже посетили АЭС и согласовали детали контракта.

Планируется, что при участии VF будет полностью заменено оборудование системы радиационного контроля, начиная с нижнего уровня – датчиков, выполняющих измерения, и завершая верхним уровнем, который обеспечивает отображение информации. Отметим, что в нынешнем году на Южно-Украинской атомной электростанции была установлена собранная VF система контроля трития и углерода-14.