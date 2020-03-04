Архив передач

Чешская компания Respilon начнет выпускать медицинские наномаски в Израиле

Эва Туречкова
04-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская компания Respilon до конца марта завершит работу над новым типом медицинской маски из нановолокна с примесью оксида меди, способной задержать коронавирус и уничтожить его. Маски будут производить в Израиле в сотрудничестве с израильскими партнерами, затем их Respilon начнет предлагать на чешском рынке, сообщила чешскому агентству ЧТК совладелец фирмы Яна Зимова.

Компания ранее поставляла свои нанотехнологические разработки китайским компаниям, выпускающим марлевые повязки и медицинские маски. После вспышки коронавируса и возникших на китайском рынке проблем с доступом к производственному материалу, фирма начала сотрудничать с израильскими партнерами и намерена открыть производство и в Брно.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 