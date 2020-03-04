Чешская компания Respilon начнет выпускать медицинские наномаски в Израиле

Чешская компания Respilon до конца марта завершит работу над новым типом медицинской маски из нановолокна с примесью оксида меди, способной задержать коронавирус и уничтожить его. Маски будут производить в Израиле в сотрудничестве с израильскими партнерами, затем их Respilon начнет предлагать на чешском рынке, сообщила чешскому агентству ЧТК совладелец фирмы Яна Зимова.
Компания ранее поставляла свои нанотехнологические разработки китайским компаниям, выпускающим марлевые повязки и медицинские маски. После вспышки коронавируса и возникших на китайском рынке проблем с доступом к производственному материалу, фирма начала сотрудничать с израильскими партнерами и намерена открыть производство и в Брно.
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