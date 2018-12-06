Чешская компания разработала экипировку сборной Беларуси по биатлону

Тимур Кашапов
06-12-2018
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Чешская компания ATEX разработала дизайн гоночного и разминочного костюмов сборных команд Беларуси по биатлону. При производстве формы учитывались требования к экипировке, предъявляемые Международным союзом биатлонистов, а также пожелания спортсменов.

ATEX также является официальным экипировщиком чешской биатлонной сборной. Накануне состоялась презентация формы. которая выполнена в черном цвете с добавлением элементов в цветах чешского национального флага. В такой форме спортсмены будут выступать на протяжении четырех сезонов.

 
 
 
 
 
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