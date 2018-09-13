Чешская компания построит в Нижнекамске завод по производству градирен

Чешская компания FANS построит завод по производству градирен в Нижнекамске. Главное условие локализации – договоренность о сбыте продукции на предприятия Республики Татарстан.
Ожидается, что чешский инвестор вложит в проект не менее 3 млн долларов. На первом этапе будет налажен выпуск градирен, каркасов, вспомогательных частей, в дальнейшем FANS планирует выпуск воздушных конденсаторов.
В Чехии растут объемы нелегального трудоустройства
Активистка Пражского Майдана: «Нас благодарят украинцы и бранят российские туристы»
Огонь по школьному автобусу – неудавшаяся попытка побега из ЧССР
Старинные чешские киноафиши на стенах Петропавловской крепости
Яков Гордин: «Пражская весна не была утопией»