Чешская компания построит в Нижнекамске завод по производству градирен

Чешская компания FANS построит завод по производству градирен в Нижнекамске. Главное условие локализации – договоренность о сбыте продукции на предприятия Республики Татарстан.

Ожидается, что чешский инвестор вложит в проект не менее 3 млн долларов. На первом этапе будет налажен выпуск градирен, каркасов, вспомогательных частей, в дальнейшем FANS планирует выпуск воздушных конденсаторов.