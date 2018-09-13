Чешская компания построит в Нижнекамске завод по производству градирен

Тимур Кашапов
13-09-2018
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Чешская компания FANS построит завод по производству градирен в Нижнекамске. Главное условие локализации – договоренность о сбыте продукции на предприятия Республики Татарстан.

Ожидается, что чешский инвестор вложит в проект не менее 3 млн долларов. На первом этапе будет налажен выпуск градирен, каркасов, вспомогательных частей, в дальнейшем FANS планирует выпуск воздушных конденсаторов.

 
 
 
 
 
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