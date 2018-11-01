Чешская компания OKIN объявила о создании подразделения в США

Чешская аутсорсинговая компания OKIN Group сообщила о создании собственного подразделения в США. Предполагается, что оно разместится в Сан-Антонио (штат Техас), на работу будет принято не менее 1400 человек.

В 2017 году OKIN была разделена на две части. OKIN Facility предоставляет технические услуги – управление и обслуживание зданий, закупки энергии и другие операции. OKIN Business Process Services предлагает ИТ-услуги, услуги по поддержке продаж и обслуживанию клиентских линий. В ходе экспансии на американский рынок OKIN рассчитывает на содействие миллиардера Томаша Немеца.