Чешская компания начнет производство в Брно масок, способных уничтожать коронавирус

Чешская компания Respilon начнет в Брно производить маски, способные уничтожать новый коронавирус. Об этом в интервью изданию Lidové noviny сообщил владелец предприятия Роман Зима. Линия будет введена в эксплуатацию в мае 2020 г. и сможет производить до 70 000 масок в день.

Через две-три недели маски по технологии чешского производителя нановолокон в объеме 6000 штук в день начнут производиться на фабрике партнера компании в Израиле.

В конце января 2020 г. компания из Брно сообщила, что обладает технологией производства защитных масок, которые способны не только препятствовать проникновению коронавируса с помощью нановолокна, но, благодаря добавлению оксида меди, также его уничтожать. Respilon сообщает, что уже получил предварительные заказы на сотни миллионов таких масок.