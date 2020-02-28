Архив передач

Чешская компания будет производить специальные маски для защиты от коронавируса

Тимур Кашапов
28-02-2020
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Чешская компания Respilon в течение нескольких недель наладит производство специальных масок с нановолокнами и оксидом меди, которые способны захватывать и убивать коронавирус. Маски будут производиться в Израиле в сотрудничестве с местными партнерами, в Чехии их производство предположительно начнется в мае на заводе компании в Брно.

В настоящее время в Европе усиливают меры по сдерживанию коронавируса. Всего в мире заражены более 82 тыс. человек. Общее число погибших уже превысило отметку в 2,8 тыс. человек.

 
 
 
 
 
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