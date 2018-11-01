Чешская J&T Group приобретает крупнейшего инвестора в украинскую недвижимость

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании J&T Mezzanine из группы J&T Finance Group SE приобрести акции компании Ure Holding Limited (Никосия, Кипр), входящей в группу компаний Dragon Capital, которая является одной из крупнейших игроков на инвестрынке Украины.

Dragon Capital активно инвестирует, прежде всего, в сегмент коммерческой недвижимости в Киеве и Киевской области. В ее портфеле несколько торговых центров, в том числе ТРЦ Victoria Gardens (Львов), ТЦ Sky Park (Винница), ТЦ «Пирамида» (Киев), логистические центры под Киевом – West и East Gate Logistic, «Омега 1» и «Омега 2», а также производственный комплекс в Броварах.