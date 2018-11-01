Чешская J&T Group приобретает крупнейшего инвестора в украинскую недвижимость

Тимур Кашапов
01-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании J&T Mezzanine из группы J&T Finance Group SE приобрести акции компании Ure Holding Limited (Никосия, Кипр), входящей в группу компаний Dragon Capital, которая является одной из крупнейших игроков на инвестрынке Украины.

Dragon Capital активно инвестирует, прежде всего, в сегмент коммерческой недвижимости в Киеве и Киевской области. В ее портфеле несколько торговых центров, в том числе ТРЦ Victoria Gardens (Львов), ТЦ Sky Park (Винница), ТЦ «Пирамида» (Киев), логистические центры под Киевом – West и East Gate Logistic, «Омега 1» и «Омега 2», а также производственный комплекс в Броварах.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30