Архив передач

Чешская гражданская инициатива призывает правительство принять детей-беженцев из Греции

Эва Туречкова
29-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Гражданская инициатива «Чехи помогают» в открытом письме призвала правительство, чтобы Чехия приняла на своей территории детей-мигрантов из греческих лагерей. Чешские семьи готовы позаботиться о несовершеннолетних беженцах, говорится в письме.

Инициативу поддержала организация Amnesty International и Организация помощи беженцам, которые указывают на необходимость проявления солидарности во время эпидемии коронавируса, а также на факт, что детей-мигрантов уже начали принимать у себя другие государства, входящие в состав Евросоюза.

Напомним, что глава МВД Чехии Ян Гамачек в январе текущего года подобную мысль отверг и заявил, что этот вопрос он считает закрытым. Чехии предлагался список подростков в возрасте от 16 до 18 лет из Пакистана и Афганистана, которые могут представлять угрозу безопасности страны, подытожил министр.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 