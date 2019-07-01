Чешская гимнастка Анета Голасова завоевала серебро на Европейских играх в Минске

Чешская спортсменка Анета Голасова заняла второе место в вольных упражнениях по спортивной гимнастике на Европейских играх, проходящих в Минске. Золото в этой дисциплине досталось украинке Анастасии Бачинской.

Серебро, завоеванное в столице Беларуси 18-летней Анетой Голасовой, стало для чешских гимнастов первой медалью на континентальных соревнованиях за 13 лет. Последними призерами в спортивной гимнастике были Мартин Конечны и Яна Шикулова в 2006 г.