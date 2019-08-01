Чешская футболистка вошла в список претендентов на лучший гол года

Тимур Кашапов
01-08-2019
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал 10 претендентов на звание автора лучшего гола сезона 2018/19 гг.. В список вошел гол футболистки пражской «Славии» Катержины Свитковой в ¼ финала женской Лиги чемпионов против «Баварии».

Помимо Свитковой, в списке также фигурирует гол француза Энцо Милло в четвертьфинале чемпионата Европы для игроков до 17 лет против Чехии (6:1), а также голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Голосование доступно на официальном сайте УЕФА и продлится до 9 августа.

 
 
 
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