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Чешская филармония открывает свою бетховенскую серию программой с Л. Кавакосом

Лорета Вашкова
19-12-2019
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Целую серию концертов, приуроченных к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, откроет 19 декабря в пражском Рудольфинуме выступление Чешского филармонического оркестра под руководством греческого дирижера и скрипача Леонидаса Кавакоса.

В программе произведения Бетховена - Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, op. 61, единственный завершенный скрипичный концерт немецкого композитора, и «Героическая» симфония № 3 ми-бемоль мажор, op. 55. Уроженец Афин выступал в качестве солиста со многими выдающимися дирижерами и сотрудничал с рядом известных оркестров.

Второй и третий концерты данного цикла состоятся 20-21 декабря.

 
 
 
 
 
 
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