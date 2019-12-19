Чешская филармония открывает свою бетховенскую серию программой с Л. Кавакосом

Целую серию концертов, приуроченных к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, откроет 19 декабря в пражском Рудольфинуме выступление Чешского филармонического оркестра под руководством греческого дирижера и скрипача Леонидаса Кавакоса.

В программе произведения Бетховена - Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, op. 61, единственный завершенный скрипичный концерт немецкого композитора, и «Героическая» симфония № 3 ми-бемоль мажор, op. 55. Уроженец Афин выступал в качестве солиста со многими выдающимися дирижерами и сотрудничал с рядом известных оркестров.

Второй и третий концерты данного цикла состоятся 20-21 декабря.