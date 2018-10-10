Чешская филармония открывает сезон «Воскресением» с дирижером Семеном Бычковым

Лорета Вашкова
10-10-2018
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В пражском концертном зале Рудольфинум 10 и 11 октября состоятся концерты по случаю открытия нового 123-го сезона в истории Чешской филармонии. В программе – Симфония № 2 до минор «Воскресение» Густава Малера в исполнении Чешского филармонического оркестра под управлением всемирно известного дирижера и его нового художественного руководителя Семена Бычкова и Пражского филармонического хора под управлением Лукаша Василека.

Сольные партии исполнят Кристиана Карг (сопрано) и Элизабет Кулман (меццо-сопрано). Начало концерта в 19.30.

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