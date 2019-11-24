Чешская епископская конференция подала заявление о совершении сексуальных преступлений неустановленными лицами

Чешская епископская конференция (ЧЕК) подала заявление о возможном совершении сексуальных преступлений неустановленными лицами, связанными с католической церковью. 24 ноября агентству ЧТК сообщил об этом юридический представитель Конференции Рональд Немец. По словам юриста, ЧЕК хочет таким путем также защититься от клеветнических обвинений в адрес церкви.

Архиепископ Пражский, кардинал Доминик Дука в интервью телеканалу Prima заявил, что если те, кто утверждают, что пострадали от сексуальных преступлений, не назовут конкретные имена, церковь не сможет предпринять каких-либо действий. Подачу соответствующего заявления епископы ратифицировали на заседании в октябре 2019 г.

В телеинтервью кардинал сообщил, что за последние 30 лед прошло 11 судебных процессов по обвинению церковнослужителей, 10 из которых было осуждено. Многие из обвиняемых уже умерли. В Чехии тема сексуального насилия со стороны католических священников вышла на первый план в апреле 2019 г., когда доминиканский орден сообщил о существовании подозрений в отношении шести своих членов, которые могли совершить подобные правонарушения в 1990-х гг.

Предполагаемые преступления могли быть осуществлены в отношении лиц старше 18 лет; в одном случае речь шла о ребенке младше 15 лет. В случаях, когда доказательств было достаточно, в отношении священнослужителей проводилось следствие органами церкви для их отлучения от служения. Уголовное дело ни разу возбуждено не было.