Чешская епископская конференция передала средства на восстановление Собора Парижской Богоматери

В среду, 17 июля, Чешская епископская конференция отправила первую часть собранных организацией средств на восстановление собора Нотр-Дам в Париже. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧЕК Моника Климентова. По ее словам, речь идет о полумиллионе крон (18 млн евро). Сбор средств между тем продолжается, отметила Климентова. Деньги продолжают поступать на расчетный счет 5304779730/2700, вариабельный символ: 910770.

Собор Парижской Богоматери был разрушен в результате сильного пожара в середине апреля. Предположительно, пожар вспыхнул из-за ремонтных работ, однако окончательная причина катастрофы еще не выяснена. В результате катастрофы обрушился шпиль собора, часы и большая часть кровли.

Нотр-Дам-де-Пари являлся самой посещаемой достопримечательностью Франции – ежегодно там бывало свыше 13 млн человек. За два часа до трагедии храм посетил хор средней школы чешского города Новы Йичин, который исполнил там две песни.