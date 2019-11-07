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Чешская экономика вырастет в 2019 году на 2,5%

Тимур Кашапов
07-11-2019
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Европейская комиссия снизила оценку роста чешской экономики в 2019 году до 2,5%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе, представленном сегодня, 7 ноября. ЕК отмечает, что в последующие годы темпы роста ВВП продолжат снижаться. В частности, в 2020-м внутренний валовой продукт ЧР вырастет на 2,2%.

Чешский Минфин накануне также ухудшил прогноз экономического роста в 2020 году до 2%. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. В июле министерство ожидало, что ВВП ЧР в следующем году выарстет на 2,3%.

 
 
 
 
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