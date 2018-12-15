Чешская экономика может пострадать от снижения спроса на автомобили

Антон Каймаков
15-12-2018
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В ЕС, по данным Европейского объединения производителей автомобилей, три месяца подряд снижается спрос на легковые машины. Ноябрьское падение составило 8%. Негативная тенденция может неблагоприятно повлиять также на чешскую экономику, считают эксперты.

Объемы продаж машин, выпущенных группой Volkswagen, в которую входи также Škoda Auto, снизились на 10,9%, хотя непосредственно чешское отделение и может похвалиться ростом в 1,1%. Однако аналитик ČSOB Петр Дуфек обращает внимание на то, что автопром имеет для чешской экономики весьма серьезное значение.

Спрос на автомобили в ЕС снизился после введения новых правил тестирования на объемы эмиссий вредных веществ в атмосферу.

 
 
 
 
 
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