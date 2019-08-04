Чешская дипломатия призвала Россию к уважению прав демонстрантов

Министерство иностранных дел Чешской Республики обеспокоено массовыми задержаниями мирных участников манифестации «Вернем себе право на выборы» в Москве в субботу. В своем Твиттере внешнеполитическое ведомство Чехии в воскресенье, 4 августа, отмечает: «Мы обеспокоены повторным массовым задержанием мирных демонстрантов».

МИД Чехии призывает российские государственные структуры уважать основные права и свободы человека и в преддверии муниципальных и региональных выборов выполнять обязательства, которые Российская Федерация взяла на себя как член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Чешская дипломатия отреагировала на задержание сотен демонстрантов уже неделю назад, напомнив Москве, что «свобода собраний гарантирована международными обязательствами, поэтому гражданам должно быть предоставлено право выразить свое мнение и таким образом».