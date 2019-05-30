Чешская делегация посетила Усть-Каменогорск

Чешская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом ЧР в Республике Казахстан Рудолфом Гиклом посетила Усть-Каменогорск, крупный промышленный центр страны. Представители ЧР встретились с акимом области Даниалом Ахметовым, обсудили вопросы сотрудничества в горнодобывающей и торгово-экономической сферах. Чешские бизнесмены, в свою очередь, выразили заинтересованность в производстве и поставке горнодобывающего оборудования, новейших технологий, укреплении связей в аграрном секторе.

«Мы намерены продолжать развивать двусторонние экономические связи. Знаю, что ваш богатый полезными ископаемыми регион является крупным промышленным центром Казахстана. Вместе со мной сюда приехали представители нескольких чешских компаний, которые планируют наладить сотрудничество в разных сферах, в основном в промышленности», - сообщил Гикл и предложил наладить сотрудничество в гражданской авиации, в частности, рассмотреть вопрос поставки в Восточный регион ультралегких самолетов, а также сигнального светового освещения и трамвайного транспорта.