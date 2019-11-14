Чешская делегация посетила с официальным визитом Уфу

Чешская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЧР в России Витезславом Пивонькой совершила визит в Республику Башкортостан. В Уфе посол встретился с представителями правительства республики, с которыми обсудил реализацию различных двусторонних проектов в сельском хозяйстве, химической отрасли, управлении коммунальным хозяйством, культурной сфере.
Стороны высказали заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве и заявили о намерении увеличить двусторонний внешнеторговый оборот к 2024 году в 10 раз. На встрече было принято решение организовать работу постоянно действующей Башкортостанско-Чешской рабочей группы, которая будет иметь статус межправительственной комиссии для оперативного решения внешнеэкономических вопросов.
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