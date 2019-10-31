Чешская делегация посетила Беларусь

Чешская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны Мартином Тлапой совершила визит в Республику Беларусь. По ее итогам, стороны заявили о заинтересованности в тесном сотрудничестве, обмене опытом, а также увеличении объемов двусторонней торговли, в том числе за счет создания совместных предприятий.

Визит был организован при участии Торгово-промышленных палат Беларуси и Чехии. «С глобальной точки зрения нужно отметить, что ЧР для Беларуси является своеобразными воротами в Европейский союз. И по этой причине Чешская Республика заинтересована в реализации новых двусторонних проектов», - отметил по итогам визита Мартин Тлапа.