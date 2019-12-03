Чешская делегация отправляется в Лондон на заседание НАТО

В Лондоне состоится двухдневная встреча высших представителей государств - членов Североатлантического альянса. Чехию на заседании представляет делегация во главе с президентом Милошом Земаном и министром иностранных дел ЧР Томашом Петршичеком.
Главная цель мероприятия – вспомнить 70-ю годовщину основания НАТО. Саммит стартует во вторник, 3 декабря, с торжественного ужина в Букингемском дворце. По его завершении неформальный ужин дает председатель правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон. Отдельно запланирована встреча министров иностранных дел и глав оборонных ведомств.
В среду, 4 декабря, в Лондоне пройдет заседание Североатлантического совета, где будет решаться финансирование коллективной обороны и выполнения союзнических обязательств.
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