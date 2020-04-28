Чешская больница получила японский экспериментальный препарат для лечения COVID-19

Всеобщая университетская больница (ВУБ) в Праге получила японский препарат Avigan, содержащий вещество favipiravir и предназначенный для лечения около ста COVID-положительных пациентов, сообщила пресс-секретарь больницы Марие Хержманкова. 20 доз favipiravir Чехия получила от Японии в качестве дара. Препарат будет использоваться в качестве экспериментального препарата и может быть предоставлен пациенту с его информированного согласия.

В ближайшее время ВУБ получит в свое распоряжение и американский экспериментальный препарат remdesivir для десяти пациентов, инфицированных COVID-19. Лекарство будет предназначено для применения исключительно в самых тяжелых случаях.