Чешская банковская ассоциация: ВВП Чехии в 2019 году вырастет на 2,5%

Чешская банковская ассоциация (ЧБА) улучшила прогноз роста чешской экономики в 2019 году до 2,5%. В предыдущем прогнозе ЧБА предсказывала рост ВВП страны на 2,4%. Улучшение показателей в ассоциации связывают с более высокими, чем прогнозировалось, объемами инвестиций и благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.

Одновременно ассоциация спрогнозировала снижение темпов роста внутреннего валового продукта в 2020 году на 0,3 процентных пункта до 2%.