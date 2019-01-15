Чешская авиастроительная компания Aircraft поставила в Казахстан два самолета L 410

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Чешская авиастроительная компания Aircraft Industries поставила в Казахстан два многоцелевых двухмоторных самолета для местных воздушных линий L 410. Использовать самолеты из Чехии будет казахстанская авиакомпания Zhetysu со штаб-квартирой в Талдыкоргане.

Чешские самолеты, построенные для эксплуатации в экстремальных климатических условиях, будут осуществлять авиаперелеты между крупными городами страны. Модернизированная модель L 410 может способна принимать на борт до 19 пассажиров. Как сообщает Aircraft Industries в своем пресс-релизе, L 410 были приобретены в рамках государственной программы Казахстана «Нурлы Жол», при финансовой поддержке банка DBK-Leasing JSC.

 
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