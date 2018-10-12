Чешская авиастроительная компания Aero Vodochody представила новый тренировочный самолет L-39NG

С 2020 года чешская компания Aero Vodochody начнет выпуск нового тренировочного самолета L-39NG, который придет на смену сегодня уже легендарной чехословацкой крылатой машине L-39 Albatros. Новинка была представлена в пятницу 12 октября. Как утверждают производители, несмотря на схожесть обозначения, являющегося, как подчеркивается, данью уважения к успехам прошлого, ныне речь идет о принципиально новом самолете. L-39NG имеет большую дальность полета, улучшенные аэродинамические качества, он также более безопасен. В конструкции использовано большое количество композитных материалов.

На первом этапе производства, как сообщают представители фирмы Aero Vodochody, будет выпущено более сорока L-39NG. Речь идет о выполнении заказов, поступивших из Португалии, США и Сенегала.