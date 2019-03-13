Чешская авиакомпания «Smartwings» остановила полеты Boeing 737 MAX 8

«Smartwings», чешская авиакомпания, дочерней фирмой которой являются также «Чешские авиалинии» (ČSA), временно прекратила полеты семи эксплуатируемых ей самолетов Boeing 737 MAX 8. Это реакция на решение Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), принятое в связи с авиационной катастрофой, произошедшей в минувшее воскресенье в Эфиопии. По заявлению «Smartwings», компания располагает еще 40 самолетами, которых ограничения не затрагивают. Однако отмена и задержка некоторых рейсов, вызванная исключительными обстоятельствами, не исключена. За это фирма заранее приносит извинения своим клиентам.

Во флотилии «Чешских авиалиний» (ČSA), владельцем которых является «Smartwings», самолеты Boeing 737 MAX 8 отсутствуют. Поэтому на выполнении рейсов ČSA введенные ограничения не отразятся.