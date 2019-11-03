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Чешская Ассоциация директоров начальных школ отказались поддержать забастовку учителей

Тимур Кашапов
03-11-2019
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Ассоциация директоров начальных школ не поддерживает предстоящую забастовку учителей. Директора, которые являются членами ассоциации, не присоединятся к акции, но вводить запрет на участие в забастовке не планируют, заявил вице-президент организации Ярослав Йираско. По его словам, ассоциация не согласна с мотивировкой организаторов забастовки, однако считает, что предлагаемое правительством повышение зарплаты является недостаточным.

Напомним, учительский профсоюз Чехии сообщил, что после получении поддержки из регионов было принято решение провести в среду, 6 ноября, однодневную забастовку. Учительский профсоюз не согласился с повышением базовых зарплат на 8%, о чем договорились глава кабинета Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага. Профсоюзы требуют повышение тарифов на 10%. Своей целью они поставили увеличение зарплат чешских учителей до уровня 130% от средней зарплаты по стране.

 
 
 
 
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