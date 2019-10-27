Чешская армия хочет иметь в 2030 году 10 тысяч резервистов

В рядах Армии Чешской Республики в 2030 году должны числиться 30000 профессиональных военнослужащих и еще 10000 резервистов. Такова концепция воинского формирования армии до 2030 года (KVAČR), с которой ознакомлено информагентство ČTK.

Правительство должно одобрить концепцию на следующей неделе. Как предполагается, бюджет Минобороны Чехии составит в 2024 году 2% ВВП. По нынешним подсчетам, расходы на оборону, таким образом, повысятся в 2024 году до примерно 133 млрд крон, а в 2030 году до примерно 150 млрд крон, тогда как в настоящее время составляют 66,7 млрд.