Чешская армия вывела из Афганистана последних «Ангелов-хранителей»

В Афганистане завершилась деятельность чешских военных Guardian Angels («Ангелы-хранители»). Последнее подобное соединение с августа 2019 г. находилось на авиабазе HKIA (Hamid Karzai International Airport) в Кабуле. В задачу военных входила охрана чешских военных летчиков, инструкторов из стран-союзниц, преподавателей иностранных языков и т. д.

В рядах Guardian Angels служили военные 22-й вертолетной базы, 31-го антирадиационного полка, а также стража Пражского Града, которая впервые направляла своих солдат в миссию за рубежом.