Архив передач

Чешская армия вывела из Афганистана последних «Ангелов-хранителей»

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Афганистане завершилась деятельность чешских военных Guardian Angels («Ангелы-хранители»). Последнее подобное соединение с августа 2019 г. находилось на авиабазе HKIA (Hamid Karzai International Airport) в Кабуле. В задачу военных входила охрана чешских военных летчиков, инструкторов из стран-союзниц, преподавателей иностранных языков и т. д.

В рядах Guardian Angels служили военные 22-й вертолетной базы, 31-го антирадиационного полка, а также стража Пражского Града, которая впервые направляла своих солдат в миссию за рубежом.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 