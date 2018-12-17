Чешская армия владеет имуществом стоимостью несколько миллиардов крон, которое не использует

Согласно докладу Высшего контрольного управления, в собственности Чешской армии находится имущество стоимостью около 6,5 млрд крон (255 млн евро), которое не используется и часто находится в аварийном состоянии. В отчете указано, что в прошлом году на управление и содержание данного имущества, которое включает в себя бывшие военные казармы, армия потратила на около 32 млн крон (1 млн 255 тыс. евро).

Пресс-секретарь Министерства обороны заявил, что к концу 2020 года активы, признанные ненужными, будут подготовлены к передаче или продаже. Всего в собственности Минобороны и Чешской армии находится 32 тысячи объектов общей стоимостью 62 млрд крон (2,4 млрд евро).