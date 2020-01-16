Чешская армия приобретет боевой беспилотник

В ближайшие годы Чешская армия планирует приобрести, по крайней мере, один беспилотный летательный аппарат весом несколько сотен килограммов, на котором, помимо оптико-электронных и радиационных датчиков, возможно установить боевое оружие. Об этом сообщил начальник Генштаба Алеш Опата во время торжественного выступления, посвященного основанию в г. Простеёв 533 батальона беспилотных систем.
Численность личного состава нового подразделения может быть не менее 300 военнослужащих. Полной боеготовности батальон должен достичь к январю 2025 г. Он будет оснащен беспилотными летательными разных размеров, включая боевые БПЛА. В настоящее время чешские военные располагают несколькими дронами меньших размеров, вес которых в среднем составляет 25 кг.
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