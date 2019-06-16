Чешская армия приобретет 1200 военных внедорожников

Армия Чешской Республики намерена ускорить реализацию плана по приобретению для своих нужд 1200 военных внедорожников, которые заменят устаревшие советские машины УАЗ, используемые уже 45 лет, а также завершающие свой срок службы машины Land Rover Defender. Общая сумма заказа – 1,6 миллиарда крон (61,5 миллиона евро). Тендер, по плану Минобороны, должен быть объявлен еще в текущем году. Неудовлетворение по этому поводу, однако, высказало Министерство финансов, изначально рассчитывавшее, что приобретение военных машин осуществится только в 2023 году. Минобороны и Минфину ныне придется вносить корректировку в утвержденные программы военных закупок.