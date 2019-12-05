Чешская армия приобретает израильские радары

Министр обороны Чехии подписал договор на приобретение для вооруженных сил страны восьми мобильных 3D-радиолокаторов израильского производства. Сумма контракта составляет 3,5 миллиарда крон (134,6 миллиона евро). Первый радар должен быть поставлен в течение ближайших 20 месяцев, а весь заказ будет израильской стороной выполнен за срок чуть более 3-х лет. В выполнении армейского заказа будут задействованы также чешские фирмы.