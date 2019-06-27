Чешская армия получит 62 бронетранспортера Titus

Министерство обороны Чехии подписало контракт на покупку 62 бронетранспортеров с противоминной защитой Titus, которые поставит компания Eldis Pardubice. Сумма соглашения составила более 6 млрд крон (около 220 млн евро), сообщил пресс-секретарь ведомства. Ожидается, что новая техника поступит на вооружение Армии ЧР в 2022-23 гг.
Начальник Генерального штаба Алеш Опата заявил, что машины Titus заменят устаревшие образцы данной техники. Их планируется использовать в качестве платформ управления и контроля с целью улучшения координации сухопутных войск, в том числе – более эффективного управления артиллерией.
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