Чешская армия получит 62 бронетранспортера Titus

Тимур Кашапов
27-06-2019
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Министерство обороны Чехии подписало контракт на покупку 62 бронетранспортеров с противоминной защитой Titus, которые поставит компания Eldis Pardubice. Сумма соглашения составила более 6 млрд крон (около 220 млн евро), сообщил пресс-секретарь ведомства. Ожидается, что новая техника поступит на вооружение Армии ЧР в 2022-23 гг.

Начальник Генерального штаба Алеш Опата заявил, что машины Titus заменят устаревшие образцы данной техники. Их планируется использовать в качестве платформ управления и контроля с целью улучшения координации сухопутных войск, в том числе – более эффективного управления артиллерией.

 
 
 
 
 
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