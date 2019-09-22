Чешская армия подпишет до конца года контракт на поставку военных вертолетов

Катерина Айзпурвит
22-09-2019
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Как сообщил министр обороны Чехии Лубомир Метнар, контракт на поставку вертолетов производства США будет подписан до конца 2019 г. Заявление было сделано на пресс-конференции главой Минобороны, которая прошла в рамках «Дней НАТО в Остраве».

Чехия приобретет у компании Bell 12 военных вертолетов на общую сумму 14,5 млрд крон (без учета НДС). Чешская армия в 2023 г. получит геликоптеры системы H1: 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper.

 
 
 
 
 
 
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