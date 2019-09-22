Чешская армия подпишет до конца года контракт на поставку военных вертолетов

Как сообщил министр обороны Чехии Лубомир Метнар, контракт на поставку вертолетов производства США будет подписан до конца 2019 г. Заявление было сделано на пресс-конференции главой Минобороны, которая прошла в рамках «Дней НАТО в Остраве».

Чехия приобретет у компании Bell 12 военных вертолетов на общую сумму 14,5 млрд крон (без учета НДС). Чешская армия в 2023 г. получит геликоптеры системы H1: 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper.