Чешская армия планирует набор 2200 новых военнослужащих

Чешская армия планирует в текущем году набор 2200 новых военнослужащих, средний возраст которых составит около 26 лет. По словам советника начальника Генерального штаба Армии Ленки Шмердовой, Вооруженные силы нуждаются в попoлнении солдатaми молодого возраста, что откроет перед ними возможности карьерного роста.

В настоящее время в составе армии ЧР преобладают мужчины, их число составляет 90%. Привлечь большее количество женщин к военной службе по контракту армии не удается, помимо прочего, из-за нехватки кандидатов на некоторые воинские должности, связанные с определенной профессией.

Проблемой является и демографическая ситуация: с 2001 года число молодых людей в возрасте до 30 лет в стране сократилось на полмиллиона, и положение дел, по данным Чешского статистического управления, не улучшится еще на протяжении нескольких лет.