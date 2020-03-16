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Чешская армия передала социальной службе респираторы, неспособные защитить от COVID-19

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
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В ночь на 16 марта Чешская армия передала из резервов социальным службам 80 000 респираторов класса FFP1. Эта самая низкая категория способна уберечь, главным образом, от пыли; для защиты от вирусов требуется класс не ниже FFP3.

В последние дни сотрудники социальной сферы жаловались на нехватку респираторов. Премьер-министр Андрей Бабиш в воскресенье, 15 марта, сообщил, что в ближайшее время будет выделено 52 000 респираторов класса FFP2 и FFP3. Глава Минздрава Адам Войтех сообщил «Чешскому Радио», что до конца текущей недели государство обеспечит 1,7 млн респираторов.

 
 
 
 
 
 
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