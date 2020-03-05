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Чешская АЭС Темелин усилит безопасность, увеличит эффективность производства и сократит выбросы парниковых газов

Антон Каймаков
05-03-2020
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В течение 2020 года чешский энергетический гигант CEZ осуществит модернизацию своей АЭС Темелин. Вложения составят 1,2 млрд крон (около 50 миллионов евро). Будет усилена безопасность работы АЭС, повышена эффективность производства энергии и сокращены выбросы углекислого газа. В случае снижения эмиссий СО2 речь идет о модернизации вспомогательной газовой котельной. После ремонта выбросы углекислого газа снизятся на 20%, заверят руководство АЭС.

 
 
 
 
 
 
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