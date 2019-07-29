Чешская АЭС Дукованы будет использовать российское топливо третьего поколения

Энергетический гигант ČEZ, большая часть акций которого принадлежит чешскому государству, подписал договор с российской фирмой «ТВЭЛ» о поставках ядерного топлива третьего поколения RK-3+ для чешской АЭС Дукованы. Российская сторона, согласно первоначальному соглашению, является официальным поставщиком ядерного топлива до конца срока эксплуатации ныне существующих энергоблоков АЭС Дукованы. Когда на станции начнется использование нового вида топлива – не сообщается. «ТВЭЛ» обеспечивает топливом также вторую чешскую АЭС Темелин.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения, заключенного между чешским «Центром исследований Ржеж» (Centrum výzkumu Řež) «Института ядерных исследований Ржеж» (Ústav jaderného výzkumu ŘEŽ) и российской Топливной компанией «ТВЭЛ» (дивизион госкорпорации «Росатом»), в Чехии будет осуществлено тестирование выпускаемого «ТВЭЛ» топлива. Чешские специалисты будут проводить эксперименты по облучению конструкционных материалов ядерного топлива в исследовательском реакторе. Предусмотрено проведение дореакторных и послереакторных исследований. Как сообщает агентство ČTK, работы направлены на изучение свойств основных конструкционных материалов тепловыделяющих сборок.