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Чешска-Липа готовит проект по интеграции иностранцев

Эва Туречкова
25-04-2020
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Город Чешска-Липа получил государственную субсидию 1,6 миллиона крон на интеграцию иностранных работников и обучение их чешскому языку. Проект помощи рабочим, устроенным на местных предприятиях, а также их семьям, стартует осенью текущего года, сообщила пресс-секретарь администрации Чешской-Липы Кристина Княкал Брожова.

«В наших школах учатся 360 детей, которые не владеют чешским языком, или понимают его с большим трудом, в основном монгольской национальности», - уточнила Брожова.

В третьем по величине городе Либерецкого края проживают 2500 иностранцев без знания чешского языка, что создает почву для конфликтов. Частью проекта является также обеспечение переводчиков, и организация мероприятий, направленных на знакомство чехов с историей и культурой Монголии.

 
 
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