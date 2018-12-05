Чешки стали чаще заключать фиктивные браки

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью предупреждает о росте числа фиктивных браков, которые заключают чешки. На первом месте стоят граждане Турции, стремящиеся получить возможность въезда на территорию ЕС и получения вида на жительство. Доказать фиктивность такого брака сложно, поскольку женщины идут на него добровольно, с целью получения финансового вознаграждения, часто оформляя документы за рубежом.

Также специалисты Центра отмечают участившиеся попытки русскоязычных криминальных элементов получать гражданство стран Евросоюза, включая чешское. Это позволяет им не только свободно передвигаться внутри ЕС, но и избежать депортации на родину. «Для получения чешского гражданства они коррумпируют чиновников низшего и высшего звена, а также политиков на региональном и общереспубликанском уровне», – говорится в докладе Центра, где также отмечается, что в сегменте организованной преступности в Чехии уже длительное время преобладают русскоязычные, азиатские и балканские группировки.