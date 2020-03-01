Чешка Сабликова одержала победу в забеге на 3000 м на ЧМ в Хамаре

Чешка Мартина Сабликова в субботу победила в забеге на 3000 метров в спринтерском многоборье на чемпионате мира по конькобежному спорту в норвежском Хамаре. Второй пришла канадская конькобежка Блондей Ивейни, третью ступеньку заняла Ирен Вюст (Нидерланды). Россиянка Наталья Воронина на седьмом месте.

По итогам первых двух дней Сабликова, тем не менее, заняла 11-е место. Имена победителей и призеров ЧМ в классическом многоборье будут известны в воскресенье.